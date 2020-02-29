Неймар может принять участие в Летних Олимпийских играх в Токио

Футбольная команда Бразилии и нападающий PSG Неймар могут принять участие в XXXII Летних Олимпийских играх.

Как передает Арменпресс, об этом пишет Todomercado. Федерация футбола Бразилии обсудит возможное участие нападающего с французским PSG в ближайшие дни. Если PSG откажется, Неймар не поедет на Токио-2020. Неймар уже выиграл золотую медаль на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро в Бразилии.

XXXII Летняя Олимпиада 2020 года пройдет в Токио. Она начнется 24 июля и завершится 9 августа. Около 11 000 спортсменов из 206 стран будут соревноваться в 33 видах соревнований. Токио примет Олимпийские игры во второй раз. Первый был в далеком 1964 году.