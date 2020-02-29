В Иране 5 депутатов парламента заразились коронавирусом

Пять членов иранского парламента были заражены новым коронавирусом.

Как передает Арменпресс, об этом РИА Новостисообщил представитель президентства законодательного органа Асадулла Аббас.

«Данные пяти из 100 депутатов, прошедших тест на диагностику коронавируса, были положительными. Остальные депутаты также пройдут тестирование», - сказал он.

Ранее Аббас сообщал, что парламент приостановил заседание из-за угрозы коронавируса.