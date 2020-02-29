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Эрдоган предложил Путину оставить Турцию «один на один» с Дамаском

Эрдоган предложил Путину оставить Турцию «один на один» с Дамаском

Президент Турции РеджепТайипЭрдоган заявил, что попросил своего российского коллегу Владимира Путина не вмешиваться в противостояние турецких войск и сирийской правительственной армии и оставить Турцию «один на один» с Дамаском.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

«Сирийский вопрос — это ни в коем случае не авантюра и не стремление расширить границы. Мы туда вошли не по приглашению Асада, а по приглашению сирийского народа. И пока народ не предложит нам уйти, мы оттуда не уйдем. Я сказал Путину: оставьте нас с режимом один на один, мы сами сделаем, что нужно», — сказал он, выступая в Стамбуле.

Эрдоган также сообщил, что число турецких военных, погибших при авиаударе сирийской армии в Идлибе, возросло до 36.


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