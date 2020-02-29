Дональд Миллер։ Азербайджанцы праздновали землетрясение в Спитаке

Дональд Миллер - президент центра религии и гражданской культуры института Южной Калифорнии в США, который со своей женой Лорной Турян-Миллер множество раз посещал Армению и Арцах, издал книгу «Армения - картины надежды и спасения». В книге Миллер рассказал об увиденном, провел выставку в Сенате США. Представленные им на выставке фотографии рассказывают о трудном пути Армении, который она прошла в конце 20-го века.

Возвращаясь в прошлое, Д. Миллер показывает несколько фотографий из коллекции։ «Видите здесь изображены фотографии нескольких солдат, которые были ранены во время войны и перенесены в военный госпиталь города Степанакерт. Лично меня очень тронул тот факт, что когда прибыли вертолеты с ранеными, там ждали женщины, чтобы узнать, нет ли их мужей в числе вернувшихся солдат.

Миллер отмечает, что он получил удивительное количество откликов от членов конгресса США, связанных с представленными на выставке фотографиями, добавив, что письма были неофициальные, а в отдельных случаях даже рукописные заметки.

Книга Дональда Миллера в соавторстве с женой это обобщение историй и фотографий, которые были сняты во время путешествий. В книге представлена борьба армян в 1988-90 годах. В книге авторы представляют интервью примерно с 300 армянами, описывают социально-экономическое и психологическое состояние в стране после землетрясения, результаты войны, и дух, который выстоял в эти страшные дни.

«Я помню, что был особо впечатлён жителями Арцаха. Это было больше чем просто географический вопрос. Было такое ощущение, что дух армян жил там и они не только воевали, они сражались за свою судьбу. Когда несколько лет назад я возвратился в Армению, это было совершенно изменившимся местом. Я просто очарован, что оно так похорошело», - отмечает Миллер.

Очевидца землетрясения, страданий жителей Арцаха и борьбы армян за право самоопределения, больше всего опечалило то, что азербайджанцы праздновали тот факт, что в Армении случилось землетрясение.

Интервью Д. Миллера полностью на английском