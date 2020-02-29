В ближайшие дни в Армении ожидаются осадки

На территории РА днем 29-го февраля, 1-го марта в большинстве регионов, ночью 2-го марта - в центральных и южных районах ожидаются осадки, в горных районах - в виде снега, в предгорьях - в виде мокрого снега, в долинах - в виде дождя.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, 3-4 марта ожидается погода без осадков

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.

Ночью 3-5 марта температура воздуха постепенно повысится на 4-6 градусов.

В Ереване ночью 29-го февраля, днем 1 и 2-гомарта ожидается дождь, с 3-45 марта ожидается погода без осадков.