В Пакистане в результате взрыва на заводе погибли 5 человек

Пять человек погибли в результате взрыва газового котла на заводе в Пенджабе, на северо-востоке Пакистана, есть раненые.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, котел взорвался из-за технической неисправности. Полиция проводит расследование, чтобы установить точную причину взрыва. Пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу, трое из них находятся в критическом состоянии.