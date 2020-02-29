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В Пакистане в результате взрыва на заводе погибли 5 человек

В Пакистане в результате взрыва на заводе погибли 5 человек

Пять человек погибли в результате взрыва газового котла на заводе в Пенджабе, на северо-востоке Пакистана, есть раненые.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает  РИА Новости.

По предварительным данным, котел взорвался из-за технической неисправности. Полиция проводит расследование, чтобы установить точную причину взрыва. Пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу, трое из них находятся в критическом состоянии.

 

 


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