С 1 марта прекращается движение микроавтобуса № 32

С 1 марта прекращается внутригородское движение микроавтобуса № 32 — в связи с отказом соответствующей компании обслуживать этот маршрут.

Как передает Арменпресс,об этом сообщили в мэрии Еревана.

«В целях предоставления транспортных услуг гражданам по указанному маршруту, автобус №20, который обслуживает ЗАО «Ереванский автобус», будет временно двигаться из района "Дурян" административного округаАван, по маршрутумикроавтобуса 32 , до 7 массива Нор Норка. Приносим извинения за доставленные неудобства», - говорится в заявлении.