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С 1 марта прекращается движение микроавтобуса № 32

С 1 марта прекращается движение микроавтобуса № 32

С 1  марта  прекращается внутригородское  движение   микроавтобуса № 32 — в связи с отказом соответствующей компании обслуживать этот маршрут.

Как передает Арменпресс,об этом сообщили в мэрии Еревана.

«В целях предоставления транспортных услуг гражданам по указанному маршруту,  автобус №20, который обслуживает ЗАО «Ереванский  автобус»,  будет временно двигаться из района "Дурян" административного округаАван, по маршрутумикроавтобуса 32 ,  до 7 массива  Нор Норка. Приносим извинения за  доставленные неудобства», - говорится в заявлении.


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БелТА


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