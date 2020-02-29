Время в Ереване: 11:07:36,   29 Февраль

В Ереване меня встретили прекрасно — Алессандродель Пьеро

В Ереване меня встретили прекрасно — Алессандродель Пьеро

Экс-форвард Juventus и сборной  Италии Алессандродель Пьеро рассказал о нескольких часах, проведенных в  Ереване.

«Быладоговоренность  о получении российской визы в консульстве Милана, но из-за распространения коронавируса на севере Италии мы не смогли получить российскую визу в моей стране. Поэтому мы решили приехать в Москву другим путем -через Ереван, получив российскую визу в Армении. Меня там  очень хорошо приняли, просто замечательно", - как передает Арменпресс, сказал дель Пьеро во время программы "Вечерний Ургант".

27 февраля Пьеро разместил на своей странице в Instagram видеос видом Еревана, где также видна гора Арарат. Видео сопровождалось постом "Доброе утро, Ереван". Позже стало известно, что итальянский футболист находился в Ереване с целью получить  визу.

 


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