В Ереване меня встретили прекрасно — Алессандродель Пьеро

Экс-форвард Juventus и сборной Италии Алессандродель Пьеро рассказал о нескольких часах, проведенных в Ереване.

«Быладоговоренность о получении российской визы в консульстве Милана, но из-за распространения коронавируса на севере Италии мы не смогли получить российскую визу в моей стране. Поэтому мы решили приехать в Москву другим путем -через Ереван, получив российскую визу в Армении. Меня там очень хорошо приняли, просто замечательно", - как передает Арменпресс, сказал дель Пьеро во время программы "Вечерний Ургант".

27 февраля Пьеро разместил на своей странице в Instagram видеос видом Еревана, где также видна гора Арарат. Видео сопровождалось постом "Доброе утро, Ереван". Позже стало известно, что итальянский футболист находился в Ереване с целью получить визу.