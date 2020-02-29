Министерство по ЧС РА сообщает, что по положению на 08:30 часов 28-го февраля в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

Как сообщили Арменпресс из МЧС РА, автодороги, ведущие к крепости Амберд и озеру КариличАрагацотнскойобласти, будут закрыты в течение неопределенного периода времени.

Перевал Варденяцзакрыт для грузовиков с прицепом, труднопроходим для всех видов транспортных средств.

На автодорогe Сотк-Карвачар местами наблюдается гололедица.

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств.

Согласно данным, полученным из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, со стороны России скопилось 400 грузовиков.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.