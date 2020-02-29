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В Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги

В Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги

Министерство по ЧС РА сообщает, что по положению на 08:30 часов 28-го февраля в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

Как сообщили Арменпресс из МЧС РА, автодороги, ведущие к крепости Амберд и озеру КариличАрагацотнскойобласти,  будут закрыты в течение неопределенного периода времени.

Перевал Варденяцзакрыт для грузовиков с прицепом, труднопроходим для всех видов транспортных средств.

На автодорогe Сотк-Карвачар местами наблюдается гололедица.

Согласно данным,  полученным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ,  автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств.

Согласно данным,  полученным из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ,  со стороны России скопилось 400 грузовиков.

Водителям рекомендуется ездить  исключительно на автомобилях с зимними шинами.


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БелТА


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