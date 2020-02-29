В Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги
Министерство по ЧС РА сообщает, что по положению на 08:30 часов 28-го февраля в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.
Как сообщили Арменпресс из МЧС РА, автодороги, ведущие к крепости Амберд и озеру КариличАрагацотнскойобласти, будут закрыты в течение неопределенного периода времени.
Перевал Варденяцзакрыт для грузовиков с прицепом, труднопроходим для всех видов транспортных средств.
На автодорогe Сотк-Карвачар местами наблюдается гололедица.
Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств.
Согласно данным, полученным из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, со стороны России скопилось 400 грузовиков.
Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.
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