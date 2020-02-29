Цены на цветные металлы - 28-02-20

ЛОНДОН, 29 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 28 февраля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.44% и составила 1690.50 долларов США, цена на медь выросла на 0.01% и составила 5640.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.71% и составила 1827.00 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 12365.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.50% и составила 16375.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.79% и составила 2020.00 долларов США, цена на молибден выросла на 2.17% и составила 20790.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 33500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.