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«Айастани Анрапетутюн»: основная цель — благополучие гражданина РА

«Айастани Анрапетутюн»: основная цель — благополучие гражданина РА

Деятельность штаба кампании «Да»,  вопросы, связанные с референдумом— об этом и о многом другом «АА» побеседовала с ГеворгомПапояном, членом фракции НС «Мой шаг».

 «Союзниками правительства являются миллионы граждан Республики Армения. Мы всегда были сильны тем, что гражданин РА дал нам вотум доверия и уверенности, и пока граждане РА продолжают сохранять такое высокое доверие к нам - мы сильны. Это не означает, что мы не ищем или не стремимся к сотрудничеству с другими политическими силами – речь не об этом. Речь идет отом, что мы не будем  добиваться успеха с каким-либо отдельным лицом или партией путем определенных конфигураций. Наша главная цель, основное внимание – гражданин РА, его благополучие, сделать Армению абсолютно демократической. Мы находимся на этом пути, и ничто не может сбить нас с этого пути".

 

Полный  текст статьи читайте  в  сегодняшнем номере  газеты.

 

 


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