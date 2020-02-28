Очередной самолет с гражданами Армении прибыл в Ереван из Ирана 

Самолет с 82 гражданами Армении из Тегерана приземлился в аэропорту “Звартноц”. Как сообщает Арменпресс, по словам министра здравоохранения Армении Арсена Торосяна, это последний самолет для перевозки граждан Армении из Ирана.

«Пассажиров из Тегерана снова сопровождал наш специалист, который следил за состоянием их здоровья и объективными симптомами. Ни у одного из пассажиров не было высокой температуры или симптомов ОРЗ. Все они будут находиться под домашним наблюдением», - заверил министр.

На сегодняшний день выполнено 108 лабораторных тестов для диагностики коронавируса, все из них были отрицательными.

26 февраля также прибыл самолет из Тегерана, который доставил 52 пассажиров в аэропорт “Звартноц” в сопровождении специалиста министерства здравоохранения Армении.