Противник обстрелял село Коти

Противник открыл огонь по направлению села Коти Тавушской области в районе 12:30 часов, 28 февраля. Об этом в беседе Арменпресс сказал глава общины Феликс Меликян.

«После 12:00 были выстрелы, которые продолжались около часа. Деревня не пострадала, пули попали в стену одного строения, но значительных повреждений не было», - сказал Меликян, отметив, что были выстрелы и накануне, 24 февраля.

Пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заверил, что ситуация на границе нормальная и спокойная. Он также сказал, что в направлении села было выпущено около 20 пуль.