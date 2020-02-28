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Пашинян посещает квартиры и уточняет, какие в их жизни произошли изменения

Пашинян посещает квартиры и уточняет, какие в их жизни произошли изменения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посещает квартиры граждан в Ереване, чтобы выяснить, изменили ли 100 фактов деятельности правительства что-либо в жизни людей или нет. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр находится в административном районе Нор Норк, посещает квартиры одного из случайно выбранных зданий.

Премьер-министр интересуется, что изменилось в их жизни и на что они жалуются. В одной из квартир женщина сказала, что заметила снижение цен на сахар и на яйца. Она, однако, пожаловалась на проблемы вывоза мусора и городского транспорта. В ходе беседы стало известно, что 4 из 100 фактов касается этой семьи.

Премьер-министр также интересуется у граждан, поднялись ли у них зарплаты, спрашивает о занятости членов семьи и многом другом.


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БелТА


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