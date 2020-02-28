Подписана программа сотрудничества между Арменией, Грецией и Кипром в оборонной сфере

Делегация во главе с начальником департамента оборонной политики министерства обороны Республики Армения Левоном Айвазяном 28 февраля в Афинах приняла участие в обсуждении программ армяно-греческого сотрудничества в области обороны и военно-политических консультациях.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны Республики Армения, в ходе встреч с греческими коллегами были подведены итоги сотрудничества 2019 года, а также была обсуждена программа сотрудничества на 2020 год. Стороны высоко оценили результаты сотрудничества и реализованные мероприятия.

По итогам консультаций между министерством обороны Армении и министерством национальной обороны Греции подписана двусторонняя программа сотрудничества на 2020 год, которая включает в себя 21 мероприятие в Армении и Греции.

В тот же день по итогам встречи представителей министерств обороны Армении, Греции и Кипра был подписан Трехсторонний план действий на 2020 год. В него включено десятки мероприятий в Армении, Греции и на Кипре, которые касаются трехсторонних программ обучения и военно-политических консультаций в различных областях.

В ходе встреч также были обсуждены вопросы, связанные с региональной безопасностью. Были представлены позиции сторон по текущим событиям и вызовам в регионе.