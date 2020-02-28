Один из древнейших мечей мира хранится в Конгрегации Мхитаристов: новые открытия

Новое исследование показало, что хранящийся в музее в Конгрегации Мхитаристов меч, который по ошибке считался средневековым, на самом деле является одним из старейших мечей в мире - ему 5000 лет. Как сообщает Арменпресс, об этом пишет Daily Maily.

Согласно новому исследованию, один из хранящихся в музее на острове Святого Лазаря в Венеции мечей является старейшим мечом в мире, которому около 5000 лет. Редкий меч, который не похож на старые оружия, был изготовлен в 3 тысячелетии до Р.Х. в восточной Турции. Тем не менее, меч хранится как часть средневековой коллекции. Только когда местный специалист по древнему оружию заметил меч, его взяли для дальнейшего анализа, чтобы выяснить его возраст. Меч мог быть церемониальным объектом или используемым в бою оружием. Другая версия состоит в том, что меч использовался во время похоронной церемонии.

Виктория Даль Армеллина из Университета Ка-Фоскари в Венеции увидела меч в небольшом кабинете, окруженном средневековыми предметами, в монастыре Мхитаристов на острове Святого Лазаря. Он похож на те мечи, которые найдены в королевском дворце Арслантепе на территории современной Турции, что позволяет предположить, что этот меч был изготовлен 5000 лет назад и может считаться одним из древнейших мечей в мире. Но в отличие от некоторых образцов Арслантепе, этот меч не украшен и не имеет видимых надписей, украшений или особенностей.

Резкое сходство с мечом Арслантепе, а также информация о его металлическом составе позволили экспертам определить, что меч датируется 3-м тысячелетием до нашей эры. Мечи Арслантепе считаются древнейшими мечами в мире. Оказывается, меч с острова Святого Лазаря сделан из мышьяковистой бронзы, которая использовалась до распространения бронзы.

Этот тип меча был найден в относительно небольшой области восточной Анатолии между Евфратом и южным Черным морем.

Считается, что меч был привезен в Венецию во второй половине 19-го века из турецкого Трабзона. Об этом написано на бумаге, который сопровождает меч. Надпись на армянском языке сообщает о том, что меч пожертвовал монастырю известный поэт и писатель Гевонд Алишан, который умер в Венеции в 1915 году.

Сейчас ведутся дальнейшие исследования меча.