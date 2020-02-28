Глава МИД Армении и генсек ОДКБ обсудили ряд международных и региональных вопросов

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 28 февраля встретился с Генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем, находящимся в Армении с рабочим визитом.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, приветствуя гостя, министр иностранных дел Мнацаканян поздравил Станислава Зася с назначением на пост генерального секретаря ОДКБ и выразил надежду, что он внесет вклад в достижение общих целей Организации.

Собеседники подробно обменялись мыслями о сотрудничестве в рамках Организации. Подчеркнув важную роль ОДКБ в системе безопасности Армении, Министр иностранных дел Армении отметил, что тесное сотрудничество между государствами-членами имеет жизненно важное значение для повышения эффективности ОДКБ в решении проблем и вызовов организации.

Собеседники затронули ряд международных и региональных вопросов.

В рамках рабочего визита в Армению генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась посетил Мемориал Геноцида армян, где он почтил память святых мучеников.