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Китай готов оказать Ирану помощь в борьбе с коронавирусом

Китай готов оказать Ирану помощь в борьбе с коронавирусом

Китай готов оказать Ирану посильную помощь и поддержку в борьбе с распространением нового типа коронавируса, заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Согласно последним данным минздрава Ирана, число заражений коронавирусом в стране достигло 388 человек, из них 34 человека скончались. Власти прогнозируют дальнейшее распространение вируса,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"У эпидемии нет границ. Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация в Китае по-прежнему остается тяжелой, мы готовы в соответствии с необходимостью иранской стороны оказать посильную помощь и поддержку. В настоящее время китайская сторона уже передала иранской партию тестов для выявления вируса. Если у иранской стороны будет еще необходимость, мы готовы рассмотреть это", - заявил на брифинге Чжао Лицзянь.

 

 

 


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