Принц Гарри и Джон Бон Джови записали совместную песню

Британский принц Гарри принял участие в записи композиции американского музыканта Джона Бон Джови, бессменного лидера рок-группы Bon Jovi. Фрагмент исполнения песни был опубликован в пятницу на совместной странице принца и его жены Меган Маркл в Instagram.

Композиция под названием Unbroken была записана в Лондоне в студии "Эбби-роуд", где свои хиты создавали такие группы, как The Beatles, Pink Floyd и Oasis. Как отметила газета Daily Mirror, в создании новой песни также поучаствовал хор ветеранов боевых действий Великобритании.

Предполагается, что Unbroken станет своего рода гимном очередных "Игр непобежденных" (Invictus Games) - спортивного мероприятия с участием бывших и действующих военнослужащих, которые стали инвалидами. Сами состязания пройдут в мае в Гааге,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.