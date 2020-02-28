Время в Ереване: 11:07:36,   28 Февраль

Принц Гарри и Джон Бон Джови записали совместную песню

Принц Гарри и Джон Бон Джови записали совместную песню

Британский принц Гарри принял участие в записи композиции американского музыканта Джона Бон Джови, бессменного лидера рок-группы Bon Jovi. Фрагмент исполнения песни был опубликован в пятницу на совместной странице принца и его жены Меган Маркл в Instagram.

Композиция под названием Unbroken была записана в Лондоне в студии "Эбби-роуд", где свои хиты создавали такие группы, как The Beatles, Pink Floyd и Oasis. Как отметила газета Daily Mirror, в создании новой песни также поучаствовал хор ветеранов боевых действий Великобритании.

Предполагается, что Unbroken станет своего рода гимном очередных "Игр непобежденных" (Invictus Games) - спортивного мероприятия с участием бывших и действующих военнослужащих, которые стали инвалидами. Сами состязания пройдут в мае в Гааге,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

View this post on Instagram

I said I’ll give it a shot.Stay tuned for more to come later... #WeAreInvictus

A post shared by The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) on


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации