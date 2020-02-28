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В Мексике выявили первый случай заражения коронавирусом

В Мексике выявили первый случай заражения коронавирусом

Власти Мексики зафиксировали первый в стране случай заражения новым коронавирусом. Об этом сообщил в пятницу заместитель министра здравоохранения латиноамериканской страны Уго Лопес на пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter.

"Сегодня у нас уже есть один подтвержденный случай коронавируса", - сказал он. По словам чиновника, состояние пациента стабильное, он переносит вызванное вирусом заболевание "в легкой форме",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

 

 


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