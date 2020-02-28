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Путин провел оперативное совещание Совбеза по ситуации в Идлибе

Путин провел оперативное совещание Совбеза по ситуации в Идлибе

Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, детально обсуждалась ситуация вокруг сирийского Идлиба, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В ходе заседания были обсуждены актуальные вопросы внутрироссийской повестки дня. Также состоялся детальный разговор о ситуации вокруг сирийского Идлиба, была выражена крайняя обеспокоенность в связи с резкой эскалацией обстановки в этом районе Сирии, спровоцированной террористическими группировками, которые активизировали наступательные действия в отношении сирийской армии", - рассказал журналистам Песков,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин и члены Совбеза РФ надеются, что турецкие власти примут все необходимые меры по обеспечению безопасности российских загранучреждений и граждан в Турции. 

 


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