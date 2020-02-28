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Леди Гага представила в Сети клип, снятый полностью на телефон

Леди Гага представила в Сети клип, снятый полностью на телефон

Американская певица и актриса Леди Гага опубликовала на YouTube клип на трек Stupid love, снятый полностью на телефон.

В мире будущего царит хаос. Племена борются за господство. На помощь им приходит Леди Гага, одетая в розовое с ног до головы. Вместе со своей бандой она хочет всех помирить с помощью музыки и танцев,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Песня Stupid love — первый сингл из нового, шестого, студийного альбома певицы. По информации СМИ, он будет называтьсяChromatica.

Это первая работа обладательницы премии "Оскар" за последние три года с момента выхода пластинки Joanne в 2016 году.

 

 


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БелТА


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