Леди Гага представила в Сети клип, снятый полностью на телефон
17:21, 28 Февраль, 2020
Американская певица и актриса Леди Гага опубликовала на YouTube клип на трек Stupid love, снятый полностью на телефон.
В мире будущего царит хаос. Племена борются за господство. На помощь им приходит Леди Гага, одетая в розовое с ног до головы. Вместе со своей бандой она хочет всех помирить с помощью музыки и танцев,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Песня Stupid love — первый сингл из нового, шестого, студийного альбома певицы. По информации СМИ, он будет называтьсяChromatica.
Это первая работа обладательницы премии "Оскар" за последние три года с момента выхода пластинки Joanne в 2016 году.
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