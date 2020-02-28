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В Грузии запретили посылать медицинские маски за рубеж

В Грузии запретили посылать медицинские маски за рубеж

В Грузии запретили отправлять посылки с медицинскими масками за рубеж, говорится в заявлении Почты Грузии.

В Грузии острый дефицит медицинских масок. После выявления в стране первых случаев заражения коронавирусом, маски стали самым востребованным товаром в аптеках. В фармацевтических компаниях заявили, что их склады пустеют, а завозить этот товар неоткуда - основной поставщик масок в Грузию - Китай,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

"Запрещается посылать за пределы Грузии медицинские маски в любом количестве... Просим учесть, что в случае отправки масок, посылка возможно будет изъята или возвращена назад. Таким образом, отправителю не будет возмещена оплаченная сумма отправки почтовой посылки", - говорится в заявлении.



 


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