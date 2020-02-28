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Модели французского бренда Marine Serre вышли на подиум в защитных масках

Модели французского бренда Marine Serre вышли на подиум в защитных масках

Модели французского бренда Marine Serre вышли на подиум в защитных масках на лицах. Показ прошел в рамках Недели моды в Париже. Об этом сообщает издание Paper.

Во время показа, модели помимо платьев, блейзеров, плащей и головных уборов продемонстрировали маски-респираторы, которые имели дизайн и расцветку, соответствующие остальной одежде на каждой девушке.

Отмечается, что шесть китайских дизайнеров, которые должны были провести показы на Неделе моды не приехали.


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