Модели французского бренда Marine Serre вышли на подиум в защитных масках на лицах. Показ прошел в рамках Недели моды в Париже. Об этом сообщает издание Paper.

Во время показа, модели помимо платьев, блейзеров, плащей и головных уборов продемонстрировали маски-респираторы, которые имели дизайн и расцветку, соответствующие остальной одежде на каждой девушке.

Отмечается, что шесть китайских дизайнеров, которые должны были провести показы на Неделе моды не приехали.