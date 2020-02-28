Армянская община Кельна омолодилась

В последние годы армянская община Кельна довольно омолодилась. Все мероприятия и литургии посещают все больше молодых людей. Причины разные. Во-первых, большой приток сирийских армян, затем совместная организационная работа общины и церкви.

Относительно этих вопросов газета “Айастани Анрапетутюн” пригласила на беседу молодого священника Германской епархии Армянской апостольской церкви, священника Вагрича Багдасаряна.

- Господин Вагрич, какие организационные работы ведутся с молодежью?

- Работа с молодежью в диаспоре - один из наших первоочередных вопросов. Существование епархии обусловлено настолько, насколько сегодня мы молоды. Потому что именно этот сознательный, молодой человек будет способствовать жизнедеятельности армянской общины. Это также и из-за того, что я и сам молод и в двадцать семь лет взял на себя эту ответственность. Это также помогает хорошо понимать молодежь и говорить с ней по разным вопросам. Община имеет молодежные программы, которые организуются молодежной комиссией. В ее составе четверо - пятеро молодых людей, которые пытаются в течение месяца организовать хотя бы одно мероприятие, интересующее сегодняшнего молодого человека. Таким образом, в каждое первое воскресенье месяца мы пытаемся привлечь молодежь в общину, беседовать, веселиться, знакомиться друг с другом и устанавливать связи.

Ерванд Погосян

Собственный корреспондент “АА” в Германии

Полный текст беседы на армянском языке читайте на сайте armenpress.am по адресу:

https://armenpress.am/arm/news/1006728.html