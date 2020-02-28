Обсужден новый этап программы “Стабильное школьное питание”

Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Артур Мартиросян принял представителя Всемирной продовольственной программы ООН и директора Армянского офиса Елену Милошевич. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве НОКС.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся нового этапа реализации программы “Стабильное школьное питание” в Армении, ее развития и расширения. Елена Милошевич представила положительные результаты сотрудничества с нашей страной в рамках программы, отметив, что успешный опыт обеспечения школьного питания в Армении, как эффективная модель, может быть внедрен и в других странах.

Она сообщила, что в правительство Армении представило новую стратегию сотрудничества на ближайшие годы, согласно которой планируется расширить сотрудничество на основе программы школьного питания, включая также и сферы социального обеспечения, сельского хозяйства и других сфер.

Заместитель министра Артур Мартиросян отметил, что правительство и, в частности, Министерство НОКС придают важность программе “Стабильное школьное питание”, и подчеркнул включение в нее новых компонентов - агробизнеса, основанного на продуктах местного производства, развития кухонных инфраструктур в школах и других направлений.

В ходе встречи стороны коснулись также деятельности Фонда “Стабильное школьное питание”. С точки зрения эффективности реализации программы была отмечена важность внедрения новой системы переподготовки школьных поваров, использование потенциала начальных ремесленных и средних специальных учебных заведений. Стороны также отметили важность проведения мониторинга и анализа процесса организации питания в школах, что позволит повысить эффективность программы.

Отметим, что в областях Арагацотн, Ширак, Сюник, Тавуш, Вайоц Дзор и Арарат правительство Армении взяло на себя обязательство по реализации программы “Стабильное школьное питание”, а в остальных областях программа осуществляется при содействии ВПП.