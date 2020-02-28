Женевский международный автосалон отменили в связи со вспышкой нового коронавируса

Международный автосалон, который должен был пройти в Женеве 5-15 марта, отменен по распоряжению властей Швейцарии из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщается в пятницу на сайте автосалона.

"90-й Женевский международный салон, который должен был пройти с 5 по 15 марта 2020 года, окончательно отмен. Это решение Федерального совета от 28 февраля", - говорится на сайте.

Ранее 28 февраля правительство Швейцарии ввело запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников более 1000 человек,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Швейцарии возросло до 15, говорится в заявлении, опубликованном на сайте федерального департамента общественного здравоохранения страны.

"15 случаев заражения новым коронавирусом подтверждено в Швейцарии. Указанные случаи зарегистрированы в кантонах Тичино, Женева, Аргау, Цюрих, Базель и Во", - говорится в заявлении.

Как отмечается, все заболевшие изолированы, угрозы их состоянию здоровья нет. Власти также выявляют всех, кто с ними контактировал.