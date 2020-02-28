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Спрос на медицинские маски в Испании вырос на 8000% на фоне коронавируса

Спрос на медицинские маски в Испании вырос на 8000% на фоне коронавируса

В аптеках Испании на фоне опасений из-за распространения заболевания, вызываемого новым коронавирусом, спрос на медицинские маски увеличился на 8000%. Об этом сообщил председатель Федерации фармацевтических дистрибьюторов Эладио Гонсалес Миньор.

"Сейчас в аптеках ежедневно запрашивают 80 тыс. единиц", - приводит его слова газета "La Vanguardia". Похожая ситуация складывается и с дезинфицирующими средствами для рук, которые также все реже можно найти в аптеках. "За месяц было запрошено столько гелей для рук, сколько обычно просят в течение года", - добавил Гонсалес Миньор.

Ранее в Министерстве здравоохранения Испании объясняли, что здоровым подданным пиренейского королевства нет необходимости носить медицинские маски. В ведомстве уточняли, что такой ажиотаж может привести к тому, что те, кто действительно нуждается в масках, например, заболевшие люди или медики, могут лишиться доступа к ним,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В Испании до настоящего момента было выявлено 27 случаев заражения новым коронавирусом, из них два человека уже поправились.

 

 


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