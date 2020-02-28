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В СК обсудили эффективность расследования уголовных дел коррупционного характера

В СК обсудили эффективность расследования уголовных дел коррупционного характера

В Следственном комитете Армении 28 февраля 2020 года состоялось заседание коллегии, которое вел председатель СК Айк Григорян. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

В работе заседания приняли участие члены коллегии, руководители центрального органа и территориальных подразделений Следственного комитета Республики Армения.

В ходе заседания были обсуждены вопросы, касающиеся эффективности расследования коррупционных и других уголовных дел, возбужденных по случаям причиненного государству имущественного ущерба, совершенствования качества и мер по укреплению общественного доверия.

В ходе обсуждения председатель СК Армении А. Григорян дал конкретные поручения.


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БелТА


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