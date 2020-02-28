Азербайджан на мирный призыв народа Нагорного Карабаха к самоопределению ответил погромами: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал запись в связи с 32-й годовщиной армянских погромов в Сумгаите. Как передает «Арменпресс», Пашинян в своем микроблоге в Twitter написал, что Азербайджан погромами откликнулся на мирный призыв народа НКАО о самоопределении.

“Мы отдаем дань уважения памяти невинных жертв сумгаитских погромов. 32 года назад Азербайджан на мирный призыв народа Нагорного Карабаха к самоопределению ответил массовым насилием и погромами в отношении армян. Мы даем дань уважения их памяти с твердой решимостью предотвращать подобные преступления”, - написал Пашинян.

В период с 27 по 29 февраля 1988 года в городе Сумгаит Советского Азербайджана азербайджанские власти на государственном уровне организовали погромы и массовую депортацию армянского населения города. 29 февраля советские войска вошли в Сумгаит, однако и в этот день насильственные действия и убийства еще продолжались. Армия лишь вечером прибегла к решительным действиям и предотвратила дальнейшие погромы.

Несмотря на то, что международное сообщество еще не признало преступление Сумгаита как геноцид, его осудили Европарламент (1988 г.), Сенат США (1989 г.) и парламент Аргентины.