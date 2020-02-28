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Лавров выразил соболезнования Анкаре из-за гибели военных в Сирии

Лавров выразил соболезнования Анкаре из-за гибели военных в Сирии

Москва приносит соболезнования Анкаре в связи с гибелью турецких военных в Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы приносим соболезнования и, повторяю еще раз, делаем все, чтобы безопасность турецких военнослужащих, которые обеспечивают режим деэскалации в зоне Идлиба, была обеспечена. И наши военные готовы эту работу продолжать", - сказал Лавров на пресс-конференции, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. Обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые, по информации Минобороны РФ, не должны были там находиться.

В результате погибли 33 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек.

 


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