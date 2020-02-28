В Италии провели крупную операцию против сицилийской мафии

Итальянские правоохранители арестовали 59 человек по обвинению в участии в мафиозной деятельности, как сообщили представители корпуса карабинеров, операция была направлена против группировки, действовавшей на Сицилии в провинции Мессина.

Арестованные обвиняются в причастности к мафиозной деятельности, контрабанде наркотиков, рэкете, незаконном ношении оружии и других тяжких преступлениях,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Сотрудники спецподразделений карабинеров провели широкомасштабную операцию в пятницу утром в районе Мессины и в других регионах Италии.

"Операция под названием "Династия" проведена в результате расследования управления по борьбе с мафией Мессины мафиозной "семьи" из города Барчеллона-Поццо-ди-Готто, клана, исторически связанного с "коза ностра" из Палермо" - говорится в сообщении.

Как отмечают в связи с операцией местные СМИ, кланом руководили дети некоторых исторических главарей мафии этого региона. В настоящий момент "отцы" отбывают наказание.