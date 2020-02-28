В Нью-Дели число погибших в беспорядках выросло до 42 человек

Число погибших в результате столкновений противников и сторонников нового закона о гражданстве в Нью-Дели выросло до 42-х, сообщили медки больницы Гуру Тег Бахадур.

Столкновения между сторонниками и противниками нового закона о гражданстве начались в ряде районов Нью-Дели в понедельник. После столкновений в районах Маджипур, Джафрабад, Чанд Багх и Карал Нагар власти индийской столицы ввели там комендантский час, а главный министр Дели Арвинд Кеджривал призвал правительство ввести в эти районы армию, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По данным медиков, ранения в столкновениях получили около 300 человек.