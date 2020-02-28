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Число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 388 человек

Число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 388 человек

Число заражений коронавирусом в Иране за сутки увеличилось более чем на 100 человек, достигнув 388, число жертв возросло до 34, сообщил в четверг представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур.

"В общей сложности количество случаев достигло 388, 73 поправились, всего погибли 34 человека", - сообщил он в ходе пресс-конференции, показанной телеканалом IRINN.

По его словам, в последующие дни прогнозируется дальнейшее распространение вируса.

Накануне число заражений коронавирусом в Иране составляло 245, из них 26 с летальным исходом, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

 

 


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