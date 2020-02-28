Азербайджан продолжает сеять ненависть к армянам: МИД Арцаха

Управления информации и по связям с общественностью МИД Республики Арцах в связи с 32-й годовщиной резни армян в Сумгаите 27-29 февраля 1988 года, 32 года назад, власти Азербайджанской ССР в г. Сумгаите устроили резню и насильственное выселение армянского населения, которые сопровождались зверствами, совершенными с беспрецедентной жестокостью.

Продолжавшиеся в течение трех дней массовые погромы, убийства и насилия стали ответом бакинских властей на мирные и законные требования армян Арцаха о реализации своего неотъемлемого права на самоопределение. Многочисленные свидетельства подтверждают, что резня армян в Сумгаите была тщательно подготовлена и спланирована властями Азербайджана. На организованных накануне погромов митингах, высокопоставленные представители городской власти обращались к толпе с призывами наказать армян, требуя «убивать и гнать их из Сумгаита, из Азербайджана вообще».

Практически после каждого выступления звучал призыв - «Смерть армянам!» На фоне очевидного бездействия властей и правоохранительных органов, а также при их попустительстве, сотни сумгаитских азербайджанцев, вдохновленные армяноненавистническими лозунгами и призывами к насилию, начали беспрепятственные нападения на квартиры проживающих в Сумгаите армян, имея в своем распоряжении списки с их адресами. Безнаказанность истинных организаторов и виновников преступлений против человечности, совершенных в Сумгаите, стала благодатной почвой для осуществления в последующие годы этнических чисток против армян на всей территории Азербайджанской ССР: в Кировабаде, Баку и в ряде других городов, где проживало большое число армян. Тысячи армян стали жертвами этой политики, а сотни тысяч - беженцами.

К сожалению, и сегодня азербайджанские власти продолжают политику насаждения ненависти и ксенофобии по отношению к армянам, героизируя и прославляя азербайджанского военнослужащего, зверски убившего армянского офицера в Венгрии в 2004 году. Очередным проявлением подобной политики стало награждение президентом Азербайджана офицера азербайджанской армии, обезглавившего военнослужащего Армии Обороны Арцаха, а также грубые нарушения норм гуманитарного права и военные преступления, совершенные вооруженными силами Азербайджана в ходе развязанной против Республики Арцах войны в апреле 2016 года.

Мы склоняем головы перед памятью невинных жертв сумгаитского преступления. Международное сообщество должно осудить и дать четкую и однозначную оценку геноцидальным действиям, совершенным азербайджанскими властями по отношению к мирному армянскому населению, что позволит не только предотвратить повторение подобных преступлений, но и будет способствовать оздоровлению ситуации в Азербайджане.