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У россиянина в Азербайджане выявлен коронавирус

У россиянина в Азербайджане выявлен коронавирус

В Азербайджане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Как передает Арменпресс, об этом сообщает оперативный штаб.

"Это гражданин России, прибывший на территорию Азербайджана из Ирана. Он помещен в инфекционный блок специального режима", - отмечается в информации штаба. Состояние пациента оценивается как стабильное.

Для предотвращения распространения вируса специалисты ищут людей, с которыми контактировал больной.

 

 


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БелТА


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