У россиянина в Азербайджане выявлен коронавирус
15:16, 28 Февраль, 2020
В Азербайджане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Как передает Арменпресс, об этом сообщает оперативный штаб.
"Это гражданин России, прибывший на территорию Азербайджана из Ирана. Он помещен в инфекционный блок специального режима", - отмечается в информации штаба. Состояние пациента оценивается как стабильное.
Для предотвращения распространения вируса специалисты ищут людей, с которыми контактировал больной.
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