У россиянина в Азербайджане выявлен коронавирус

В Азербайджане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Как передает Арменпресс, об этом сообщает оперативный штаб.

"Это гражданин России, прибывший на территорию Азербайджана из Ирана. Он помещен в инфекционный блок специального режима", - отмечается в информации штаба. Состояние пациента оценивается как стабильное.

Для предотвращения распространения вируса специалисты ищут людей, с которыми контактировал больной.