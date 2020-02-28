В парламенте Канады прозвучали заявления, осуждающие погромы армян в Баку и Сумгаите

В парламенте Канады депутаты выступили с заявлениями, осуждающими погромы в Баку и Сумгаите. Как передает «Арменпресс», депутаты отметили, что все армянство Канады в эти дни отдает дань уважения памяти тысяч армян, ставших жертвами злодеянии в Баку и Сумгаите.

Депутат от Либеральной партии Палаты общин Канады Эмануэла Ламбропулос отметила, что годовщина Сумгаита и Баку вынуждает их говорить об этом, поскольку они живут в стране, где различные национальные и религиозные меньшинства могут участвовать в политике страны.

“30 лет назад в столице Азербайджана Баку произошли погромы армян. В течение 7 дней сотни армян подвергались насилию, были убиты, и были депортированы из города. Этими преступлениями были доведены до конца начавшиеся в отношении армян этнические чистки. Около 500 тысяч армян были депортированы и рассеяны по всему миру, в том числе они приехали и в Канаду. Погромы армян были и в Сумгаите, что потрясло весь мир”, - отметила Ламбропулос.

Депутат Боб Сароян потребовал от парламента Канады продолжать придерживаться обязательства по защите прав человека и предотвращению преступлений против человечества.

“В ответ на требование населения Нагорного Карабаха о самоопределении, азербайджанские власти организовали погромы и этнические чистки армянского населения в Сумгаите и Баку. Эти погромы являются свидетельством ксенофобии, ненависти и дискриминации в отношении армян в Азербайджане, что, к сожалению, продолжается и до сих пор”, - сказал депутат.

Член парламента Канады Фасьял Эль-Хури в своем выступлении назвал погромы в Баку и Сумгаите отвратительным преступлением против человечества.

“Армяне общины Лаваль Лез-ил и всей Канады поминают армян, ставших жертвами геноцида в Баку и Сумгаите. Это было преступлением против человечества, которое унесло жизни многих людей. Эта боль еще свежа в воспоминаниях выживших. Сегодня мы почтим память жертв этого варварского насилия. Вспоминая эту ужасную трагедию, мы понимаем, как мы счастливы, что живем в такой стране, как Канада, где уважаются основополагающие права человека, и где у всех нас одни и те же человеческие ценности - толерантность, уважение и справедливость”, - отметил Эль-Хури.

В 2020 году исполнилась 30-я годовщина погромов в Баку и 32-я годовщина сумгаитских погромов.

В период с 27 по 29 февраля 1988 года в городе Сумгаит Советского Азербайджана азербайджанские власти на государственном уровне организовали погромы и массовую депортацию армянского населения города. 29 февраля советские войска вошли в Сумгаит, однако и в этот день насильственные действия и убийства еще продолжались. Армия лишь вечером прибегла к решительным действиям и предотвратила дальнейшие погромы.

Несмотря на то, что международное сообщество еще не признало преступление Сумгаита как геноцид, его осудили Европарламент (1988 г.), Сенат США (1989 г.) и парламент Аргентины.