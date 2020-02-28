На борту круизного лайнера Diamond Princess остается почти 500 членов экипажа

Около 500 членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, который из-за коронавируса уже три недели находится на карантине в порту Иокогамы, остается на борту. Как передает Арменпресс, об этом круизная компания Princess Cruises сообщила в пятницу на своем сайте.

По ее сведениям, речь идет в основном об иностранных гражданах, которые ожидают прибытия в ближайшее время чартерных рейсов для эвакуации в свои страны. Остальных разместят в здании одного из колледжей в соседней с Токио префектуре Сайтама для последующего медицинского наблюдения. Для этого Princess Cruises наняла около 60 специалистов, прошедших сертификацию Всемирной организации здравоохранения.

Операция по эвакуации около 1 тыс. здоровых пассажиров с борта Diamond Princess началась 19 февраля. В отдельном порядке с помощью чартерных рейсов из Японии своих жителей забрали Австралия, Гонконг, Израиль, Канада, США и Южная Корея - таким образом было вывезено порядка 800 человек. Затем на берег были спущены пассажиры, контактировавшие с зараженными.