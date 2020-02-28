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На борту круизного лайнера Diamond Princess остается почти 500 членов экипажа

На борту круизного лайнера Diamond Princess остается почти 500 членов экипажа

Около 500 членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, который из-за коронавируса уже три недели находится на карантине в порту Иокогамы, остается на борту. Как передает Арменпресс, об этом круизная компания Princess Cruises сообщила в пятницу на своем сайте.

По ее сведениям, речь идет в основном об иностранных гражданах, которые ожидают прибытия в ближайшее время чартерных рейсов для эвакуации в свои страны. Остальных разместят в здании одного из колледжей в соседней с Токио префектуре Сайтама для последующего медицинского наблюдения. Для этого Princess Cruises наняла около 60 специалистов, прошедших сертификацию Всемирной организации здравоохранения.

Операция по эвакуации около 1 тыс. здоровых пассажиров с борта Diamond Princess началась 19 февраля. В отдельном порядке с помощью чартерных рейсов из Японии своих жителей забрали Австралия, Гонконг, Израиль, Канада, США и Южная Корея - таким образом было вывезено порядка 800 человек. Затем на берег были спущены пассажиры, контактировавшие с зараженными.

 

 


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