Песни, музыка, игры: в Ереване праздновали русскую Масленицу

Масленица (праздник Барекендана) - один из самых любимых народных праздников в России, отмечаемый с древнейших времен.

Как передает «Арменпресс», праздник отмечался и в Ереване. 28 февраля по соседству с Музеем русского искусства молодые люди пели русские песни, танцевали, представили постановку, рассказывающую о смысле праздника.

На мероприятии угощали русскими блинами - они символы солнца, радости, гостеприимства и тепла. Присутствующих веселили клоуны и марионетки.

“Музей представляет не только высокое российское искусство, но и русские праздники, народные традиции и обычаи. Масленица началась с понедельника, сегодня ее завершение. Она похожа на наш Барекендан и также предполагает игры, песни, танцы и другие развлечения. Мы угощаем блинами, похожими на солнце, которые являются важным символом праздника”, - сказала директор Музея русского искусства Марине Мкртчян и добавила, что в конце праздника будет сожжено чучело. Это символизирует приход весны, урожайность года.

Замдиректора Российского центра науки и культуры в Ереване Андраник Арзуманян подчеркнул, что Масленица решила сделать подарок детям и молодежи. Учитывая то обстоятельство, что в Ереване проживает множество русских, мы решили обязательно отметить этот праздник, который символизирует радость и веселье. Мы имеем важную цель - сделать культуры армян и русских узнаваемыми друг для друга, поскольку нам интересны их праздники, а русским – наши”, - подчеркнул он.

По традиции, празднества в рамках Масленицы длятся неделю. В течение семи дней люди проводят веселые праздники, игры, гулянья, готовят блины и угощают ими.

Мероприятие было организовано по инициативе Музея русского искусства и Российского центра науки и культуры в Ереване.