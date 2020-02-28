“Росатом” согласен с идеей продления срока эксплуатации ААЭС

Госкорпорация по атомной энергии “Росатом” идет навстречу идее продления срока эксплуатации Армянской АЭС.

Как передает «Арменпресс», об этом в ходе панельного обсуждения “Перспективы развития атомной отрасли в Армении” сказал руководитель российской стороны проекта продления срока эксплуатации Армянской АЭС Юрий Свириденко.

“Здесь речь шла о продлении срока эксплуатации атомной станции после 2026 года. Мы идем навстречу этой идее. Госкорпорация “Росатом” имеет опыт повторного продления сроков эксплуатации АЭС. В частности, продлены сроки эксплуатации энергоблоков Колской и Нововоронежской АЭС. Мы предложили эту концепцию во время обсуждения с армянской стороной. В настоящее время с армянской стороны разрабатываются собственные подходы” - отметил Свириденко.

Он подчеркнул, что они готовы предложить Армении весь свой опыт.

10 декабря 2019 года министр территориального управления и инфраструктур Армении Сурен Папикян сказал, что со стороны России было получено согласие по части сроков продления кредита, предусмотренного для работ по модернизации 2-го энергоблока Армянской АЭС.