В Китае заявляют, что повторно заразившиеся коронавирусом пациенты не заразны

Пациенты, у которых после выздоровления снова был обнаружен коронавирус , не распространяют его. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в пятницу на пресс-конференции сообщила представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Го Яньхун.

"В нескольких провинциях Китая зафиксированы случаи нового обращения за медицинской помощью выписанных из больниц пациентов, у которых результат повторного теста на наличие РНК вируса был положительный, - цитирует представителя госкомитета Центральное телевидение Китая. - После наблюдения за этими пациентами медики не обнаружили у них признаки распространения коронавируса".

В четверг газета China Daily сообщила, что в южной китайской провинции Гуандун примерно у 14% пациентов, вылечившихся от вызываемой коронавирусом пневмонии, после излечения вновь выявлен вирус.