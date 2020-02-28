Одобрен проект компенсации военнослужащим, пострадавшим при наступательных действиях противника

Постоянная комиссия НС Армении по вопросам обороны и безопасности одобрила представленный правительством проект закона, которым предусматривается включить в число случаев возмещения ущерба, причиненного жизни или здоровью военнослужащих, также и случаи, имевшие место в результате наступательных действий противника. Как сообщает «Арменпресс», на заседании комиссии законопроект О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “О возмещении ущерба, причиненного жизни или здоровью военнослужащих при защите Республики Армения” представил замминистра обороны Армении Габриел Балаян.

“Предусматривается, что в Законе “О возмещении ущерба, причиненного жизни или здоровью военнослужащих при защите Республики Армения”, в число случаев возмещения ущерба, причиненного жизни или здоровью военнослужащих, будут добавлены также и случаи, произошедшие в результате наступательных действий противника”, - сказал Балаян.

Он отметил, что в повседневной деятельности Вооруженных сил возникают ситуации, когда эти случаи происходят не в боевых действиях, либо военнослужащие не находятся на боевом дежурстве, либо не выполняют особого задания. Однако вследствие дальнего обстрела противника или действия диверсионно-разведывательной группы на территории, расположенной в глубине страны, жизни или здоровью военнослужащих наносится ущерб. Такие случаи определяется как случаи, произошедшие в ходе выполнения служебных обязанностей.

Предусмотренная сумма компенсации будет выплачиваться из средств Фонда страхования военнослужащих.