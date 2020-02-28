В приграничном селе Паравакар до конца года будет запущен новый завод

В селе Паравакар Тавушской области Армении будут созданы новые рабочие места. ООО “Тавуш текстиль”, планирует расширить свою деятельность.

На пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» директор ООО “Тавуш текстиль” Микаел Езекян отметил, что будут открыты новые рабочие места, к работе будут привлечены местные жители.

“Мы уже основали производство рабочих перчаток в Арцваберде, Чоратане, Берде, следующий завод будет в Паравакаре. Мы экспортируем нашу продукцию в основном в страны ЕАЭС, работаем по направлениям Европа, США, Грузия. С открытием нового завода прибавится еще 300 -400 новых рабочих мест.

Он подчеркнул важность процесса привлечения жителей общины к работе, отметив, что это дает возможность жителям приграничного села своей достойной работой заботиться о своих потребностях.

Объемы производства “Тавуш текстиль” заметно выросли. В 2019 году объем производства вырос на 77%.