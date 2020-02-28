Продление эксплуатации ААЭС является одним из приоритетов развития энергетики в Армении

Правительство планирует продлить работы второго энергоблока ААЭС до 2036 года.

Как передает «Арменпресс», об этом в ходе панельного обсуждения “Перспективы развития атомной сферы в Армении” сказала исполняющая обязанности руководителя отдела атомной энергетики Министерства территориального управления и инфраструктур Нуне Алексанян.

“Если после исследований в 2026 году будет утверждена безопасная эксплуатация атомной станции, правительство планирует продлить эксплуатацию еще на 10 лет до 2036 года”, - отметила и. о. руководителя отдела атомной энергетики.

Алексанян подчеркнула, что продление эксплуатации АЭС является одним из приоритетов правительства, кроме этого правительство планирует и строительство нового блока.

“Вариант возможного продления срока эксплуатации действующей АЭС считается залогом развития системы с минимальными затратами, а строительство нового блока является одной из целей правительства. Учитывая то обстоятельство, что в Армении нет запасов природного газа и нефти, мы считаем необходимым иметь новую станцию для сохранения и укрепления необходимого уровня энергетической безопасности и независимости”, - сказала Алексанян и добавила, что сейчас на стадии разработки находится стратегия развития энергетики в Армении до 2040 года.

По ее словам, новая станция позволит осуществлять надежное и безопасное энергоснабжение по доступным ценам для удовлетворения нужд государства.