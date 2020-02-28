Прокуратура получила уголовное дело Ара Баблояна и Арсена Бабаяна

Прокуратура получила уголовное дело в отношении бывшего председателя Национального собрания Армении Ара Баблояна и бывшего заместителя руководителя аппарата НС Арсена Бабаяна.

Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала начальник отдела по связям с общественностью Генеральной прокуратуры Армении Аревик Хачатрян.

Ранее прокурор, осуществляющий контроль по уголовному делу, касающемуся бывшего председателя Национального собрания Армении Ара Баблояна и бывшего заместителя руководителя аппарата НС Арсена Бабаяна, отклонил возражение следователя ССС по поводу решения не утверждать обвинительное заключение и вернуть уголовное дело.

Начальник Специальной следственной службы Сасун Хачатрян сказал Арменпресс, что следователь и прокурор имеют несогласие в связи с квалификацией поступков Ара Баблояна и Арсена Бабаяна.

Контролирующий прокурор не подтвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего председателя НС Армении Ара Баблояна и бывшего руководителя аппарата НС Армении Арсена Бабаяна и вернул его, имея в виду, что поступки обвиняемых неправильно квалифицированы. Прокурор, осуществляющий надзор за законностью предварительного следствия не утвердил обвинительные заключения, согласно которым Ара Баблоян обвиняется по ч. 1 ст. 300 и ст. 314 УК Республики Армения, а Арсен Бабаян обвиняется по ч. 1 ст. 38-300 и ч. 1 ст. 314 УК Республики Армения и принял решение о возвращении уголовного дела следователю для проведения дополнительного расследования, учитывая, что поступки обвиняемых были квалифицированы неправильно. С точки зрения прокурора, по достаточной совокупности доказательств, полученных в ходе предварительного следствия по уголовному делу, поступок Ара Баблояна соответствует признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 308 и частью 1 статьи 314 Уголовного кодекса Республики Армения, а Арсена Бабаяна - признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 38-308 и частью 1 статьи 314 Уголовного кодекса Республики Армения.

Следователь ССС представил предложение об изменении обвинений по делу Ара Баблояна и Арсена Бабаяна.