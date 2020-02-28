Умер конструктор истребителя Су-34

В Москве умер советский и российский авиаконструктор Роллан Мартиросов, спроектировавший многофункциональный истребитель бомбардировщик Су-34. Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости источник в авиастроительной отрасли.

"Двадцать седьмого февраля на 85-м году жизни скончался Герой труда Российской Федерации, главный конструктор Су-34 Роллан Гургенович Мартиросов", - сказал собеседник агентства.

Дата и место похорон на данный момент неизвестны.

По данным с сайта "Сухого", Роллан Мартиросов пришел на работу в ОКБ Сухого в 1959 году после окончания Московского авиационного института имени Орджоникидзе.

Прошел путь от инженера до главного конструктора, внес большой вклад в разработку и серийное освоение Су-7БКЛ, Су-15, Т-4, Су-24, Су-24М и Су-27.

Под его руководством разработаны и воплощены основные технические решения Су-34. На самолетах этого типа летчики ВВС РФ установили семь мировых рекордов, не побитых до настоящего времени, заявляют на "Сухом".

В последние годы жизни Мартиросов прорабатывал дальнейшие технические улучшения Су-34.