Коронавирус уже в 50 странах и продолжает давить на котировки

Коронавирус продолжает распространяться по миру - в пятницу стало известно о первых подтвержденных случаях заражения в Белоруссии, Литве, Нигерии и Новой Зеландии. Число стран, где фиксировали новый вирус, превысило 50, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал "предпринять срочные меры". По его словам, ситуация приближается к пандемии.

Ситуация продолжает негативно сказываться на экономике. Снижением завершились торги на основных азиатских биржах, ключевые американские индексы рухнули примерно на 4,5%. Dow Jones потерял почти 1200 пунктов, что стало самым серьезным падением за всю его историю, если считать в пунктах. По оценкам AP и Bloomberg, эта неделя уже стала для фондового рынка США самой неудачной с октября 2008 года.

Падают и мировые цены на нефть - майские фьючерсы на Brent в пятницу утром подешевели почти на 3%, цена приближается к отметке $50 за баррель. В последний раз она была ниже этого уровня летом 2017 года.

В Китае за последние сутки подтвердили 327 новых случаев заражения, умерли 44 человека. Таким образом, по данным властей, с начала вспышки коронавируса заболели более 78,8 тыс. человек, около 36,1 тыс. из них выздоровели. Количество жертв вируса почти достигло 2,8 тыс.

В Южной Корее, ставшей крупнейшим очагом инфекции за пределами КНР, число заразившихся превысило 2 тыс., умерли 13 человек.

В Японии (более 900 случаев, 8 умерших) власти официально попросили временно закрыть все школы в стране из-за угрозы распространения коронавируса. Главный японский биржевой индекс Nikkei в пятницу опустился на 3,67% (в течение дня падение достигало 4,5%), индекс TOPIX снизился на 3,65%. Таким образом, основные показатели Токийской фондовой биржи упали до самого низкого с сентября 2019 года уровня.

Сложной остается ситуация в Италии (650 заразившихся, 17 жертв).

Вдвое выросло число инфицированных в США - в Калифорнии выявили как минимум 33 новых случая. Вице-президент Майкл Пенс, которому поручено координировать борьбу с распространением коронавируса, тем не менее заверил, что угроза эпидемии в стране остается низкой.