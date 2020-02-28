Редактору и художникам газеты “Ерекоян Ереван” была вручена премия за логотип “Да”

Руководитель предвыборного штаба “Да” Сурен Папикян 28 февраля вручил сертификаты на сумму по 1 млн драмов редактору газеты “Ерекоян Ереван” Норайру Енгибаряну, художникам Цолаку Гандиляну и дочери покойного Степы Нарояна Сюзанне Нароян.

Как сообщает «Арменпресс», именно в номере этой газеты от 23 сентября 1991 года был напечатан известный рисунок, часть которого стал логотипом, победившим в конкурсе по брендингу “Да”. Для победителя конкурса была предусмотрена сумма в 3 млн драмов.

Штаб “Да” принял решение передать сумму семье автора оригинала рисунка - покойного Степы Нарояна, а также художнику Цолаку Гандиляну и редактору газеты “ Ерекоян Ереван” Норайру Енгибаряну, которые предоставили информацию и помогли найти автора.

Руководитель предвыборного штаба “Да” Сурен Папикян отметил, что этот логотип будет сохранен и использован в ходе предвыборной кампании.

“Для восстановления справедливости, а также для правильного и чистого в моральном плане процесса, мы должны распределить предусмотренные для победителя 3 млн драмов между двумя художниками и редактором газеты “Вечерний Ереван” “, - сказал Папикян.

По словам редактора газеты “Ерекоян Ереван” Норайра Енгибаряна, в дни референдума по независимости в 1991 году по всей республике происходили очень бурные события, и администрация газеты пыталась передать этот дух на страницах газеты.

“Этот рисунок Степы Нарояна был сделан не просто так, нужна была определенная атмосфера, условия... эти условия созрели, и была создана идеальная картина Нарояна. Я не вижу ничего плохого в его повторении в лого “Да”, поскольку это символизирует связь между этими референдумами”, - отметил Цолак Гандилян.

Арменпресс нашел в Национальном архиве документ о гонорарах, который подтверждает, что автором рисунка 1991 года логотипа “Да” является Степа Нароян.

В интернете бурно обсуждался логотип кампании “Да”, признанный победившим на вечере по сбору средств партии “Гражданский договор”, похожий на рисунок, опубликованный в газетном номере от 1991 года. В штабе “Да” при выборе логотипа не знали, что он был перепечатан из газеты 1991 года. Главный редактор газеты “Ерекоян Ереван” Енгибарян называл имена двух художников, работавших в 1991 году. В беседе с Арменпресс он отметил, что автором картины должен быть или Цолак Кандилян или Степа Нароян, а Гандилян подтвердил, что рисунок в номере от 23 сентября - выражение стиля его коллеги Нарояна.