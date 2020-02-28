В Ереване 1 марта ожидается дождь

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении днем 28-го февраля, ночью 29-го, днем 2-го марта и 3-4 ожидается погода без осадков. В вечерние часы 29-го февраля, 1-го марта в большинстве регионов, ночью 2-го в центральных и южных районах ожидаются осадки, в горных районах - в виде снега, в предгорьях - в виде мокрого снега, в долинах - в виде дождя. Ветер - юго-западный - 3 - 8 м/с. Температура воздуха ночью 29-го февраля повысится на 3 - 5 градусов.

В Ереване днем 28-го февраля, ночью 29-го, днем 2-го марта, 3-4 ожидается погода без осадков. В вечерние часы 29-го февраля, 1-го и ночью 2-го марта ожидаются дожди.