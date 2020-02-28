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Руководство Сингапура отказалось от зарплаты для выплаты премий борющимся с коронавирусом

Руководство Сингапура отказалось от зарплаты для выплаты премий борющимся с коронавирусом

Президент, премьер-министр, члены правительства, а также все высокопоставленные чиновники Сингапура не получат одну месячную зарплату, вырученные средства пойдут на выплату премий сотрудникам больниц, различных ведомств, которые занимаются непосредственно борьбой с коронавирусом. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в пятницу в парламенте вице-премьер, министр финансов Хэн Сви Кит.

"Все те, кто находится на переднем крае противостояния вирусу, будут вознаграждены", - сказал он. "Речь идет о медицинских работниках, служащих различных государственных ведомств, которые в эти дни борются с коронавирусом", - подчеркнул Хэн. "Возможно, мы не можем поблагодарить их в достаточной форме, но постараемся выразить поддержку таким образом", - отметил вице-премьер.

Глава Минфина сказал, что месячный оклад не получит все высшее руководство Сингапура, высокопоставленные чиновники, депутаты лишатся некоторых финансовых компенсаций.

Премьер Сингапура является самым высокооплачиваемым политиком в мире, ежемесячная зарплата составляет около $125 тыс.

 


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